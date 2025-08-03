سعر الذهب اليوم الأحد في مصر.. تحديث لحظي لعيار 21

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 11:54 صباحاً كتب شريف احمد - شهد سعر الذهب، اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر الذهب، عيار 21، اليوم الأحد، في مصر، 4575 جنيهًا للشراء، و4600 جنيهًا للبيع. سعر جرام الذهب عيار 24 وصل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الأحد، في مصر، إلى 5228.5 جنيه للشراء، و5257.25 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 22 سجل سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأحد، في مصر، 4792.75 جنيه للشراء، و4819 جنيهًا للبيع. سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأحد، في مصر، 3921.5 جنيه للشراء، و3942.75 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 14 وصل سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الأحد في مصر إلى 3050 جنيهًا للشراء، و3066.75 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 12 سجل سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الأحد، في مصر، 2614.25 جنيه للشراء، و2628.5 جنيه للبيع. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأحد، 36,600 جنيهًا للشراء، و36,700 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر أوقية الذهب 3363.07 دولار للشراء، و3363.36 دولار للبيع.

