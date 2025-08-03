تراجع أرباح «تشب للتأمين» 72.3% في الربع الثاني من 2025

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 11:54 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت أرباح شركة تشب العربية للتأمين التعاوني في الربع الثاني من 2025 بنسبة 72.3% إلى 1.01 مليون ريال، مقابل 3.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي بمبلغ 3,304 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الأسباب الرئيسة التالية:
• ارتفاع في مصاريف خدمة التأمين بمبلغ 54,554 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 125% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ارتفاع في مصاريف التشغيل الأخرى بمبلغ 438 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 12% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
يعود سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي بمبلغ 3,064 مليون ريال مقارنة بالربع السابق إلى الأسباب الرئيسة التالية:
• ارتفاع في مصاريف خدمة التأمين بمبلغ 51,401 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 110% مقارنة بالربع السابق، ارتفاع في مصاريف التشغيل الأخرى بمبلغ 1,125 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 39% مقارنة بالربع السابق.
• انخفاض في صافي دخل الاستثمار بمبلغ 808 مليون ريال، أي بانخفاض قدره 14% مقارنة بالربع السابق، انخفاض في الدخل الأخر بمبلغ 563 مليون ريال، أي بانخفاض قدره 100% مقارنة بالربع السابق.
يعود سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للفترة الحالية بمبلغ 5,360 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الأسباب الرئيسة التالية:
• ارتفاع في مصاريف خدمة التأمين بمبلغ 71,924 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 99% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
