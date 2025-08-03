الاقتصاد

تراجع أرباح «تشب للتأمين» 72.3% في الربع الثاني من 2025

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 11:54 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت أرباح شركة تشب العربية للتأمين التعاوني في الربع الثاني من 2025 بنسبة 72.3% إلى 1.01 مليون ريال، مقابل 3.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي بمبلغ 3,304 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الأسباب الرئيسة التالية:
• ارتفاع في مصاريف خدمة التأمين بمبلغ 54,554 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 125% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ارتفاع في مصاريف التشغيل الأخرى بمبلغ 438 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 12% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
يعود سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي بمبلغ 3,064 مليون ريال مقارنة بالربع السابق إلى الأسباب الرئيسة التالية:
• ارتفاع في مصاريف خدمة التأمين بمبلغ 51,401 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 110% مقارنة بالربع السابق، ارتفاع في مصاريف التشغيل الأخرى بمبلغ 1,125 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 39% مقارنة بالربع السابق.
• انخفاض في صافي دخل الاستثمار بمبلغ 808 مليون ريال، أي بانخفاض قدره 14% مقارنة بالربع السابق، انخفاض في الدخل الأخر بمبلغ 563 مليون ريال، أي بانخفاض قدره 100% مقارنة بالربع السابق.
يعود سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للفترة الحالية بمبلغ 5,360 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الأسباب الرئيسة التالية:
• ارتفاع في مصاريف خدمة التأمين بمبلغ 71,924 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 99% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
