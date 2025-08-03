استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنوك المصرية

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 11:54 صباحاً كتب شريف احمد - شهد سعر الدولار مقابل الجنيه، استقرارًا ملحوظًا، اليوم الأحد 3 أغسطس، مع عودة البنوك المصرية الحكومية والتجارية للعمل بعد العطلة الأسبوعية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار، اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري، 48.61 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار، اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري، 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سجل سعر الدولار، في بنك مصر، اليوم الأحد، 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار، في بنك الإسكندرية، اليوم الأحد، 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس يتداول الدولار، اليوم الأحد، في بنك قناة السويس، مقابل 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار، اليوم الأحد، في البنك التجاري الدولي، 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي يجري تداول الدولار، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم الأحد، مقابل، 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الأحد، 48.65 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدولار اليوم الأحد، في بنك الكويت الوطني، 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قطر الوطني يجرى تداول الدولار في بنك قطر الوطني، اليوم الأحد، مقابل 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.