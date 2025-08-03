تحديد النطاق السعري لسهم «منزل التسويق» بين 80 و85 ريالا

«التصنيع» تتكبد خسائر بـ65.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية