تحديد النطاق السعري لسهم «منزل التسويق» بين 80 و85 ريالا

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:46 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة الإنماء المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة مجموعة منزل التسويق للتجارة تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة.
ونوهت الشركة بتحديد النطاق السعري للطرح بين 80 و85 ريالا للسهم الواحد.
وتتمثل عملية الطرح بطرح (4,800,000) سهم عادي من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 30% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل مساهمي الشركة الحاليين.
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة (50,000) سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى (799,990) سهم.
وتقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وسيحدد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد. وسيتم طرح ما نسبته 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين الأفراد.
ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة (4,800,000) سهم طرح بما يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.
وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى (3,840,000) سهم كحد أدنى، تمثل 80% من أسهم الطرح.
وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة من يوم الأحد بتاريخ 1447/02/09هـ (الموافق 2025/08/03م) وتنتهي يوم الخميس بتاريخ 1447/02/13هـ (الموافق 2025/08/07م) الساعة 04:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.
