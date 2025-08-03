«الجادة الأولى»: رهن أرض مشروع بـ178.6 مليون ريال لصالح مصرف الإنماء

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:46 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري، رهن أرض مشروع "جادة البساتين" الواقعة في حي العارض شمال مدينة الرياض، والبالغ مساحتها 30,000 م2، بقيمة 178.6 مليون ريال لصالح مصرف الإنماء مقابل التمويل الذي حصلت عليه الشركة للمشروع بقيمة 170 مليون ريال.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يمثل هذا التمويل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها لتوسيع محفظتها العقارية وتطوير مشاريع نوعية في مواقع حيوية بمدينة الرياض.
ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع سكني فاخر على مساحة 30,000 متر مربع في حي العارض شمال الرياض.
وأوضحت أن أسباب الصفقة: تعزيز قدرة الشركة على تنفيذ أعمال المشروع.
وأفادت بأن الحصول على التمويل من المصرف يعد قراراً تمويلياً ذا تأثير مالي هام على أصول الشركة خلال فترة التطوير والتنفيذ، بينما يُتوقع أن يكون تأثيره إيجابياً على الإيرادات فور اكتمال أعمال المشروع والمتوقع أن يتم في عام 2027م.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يمثل هذا التمويل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها لتوسيع محفظتها العقارية وتطوير مشاريع نوعية في مواقع حيوية بمدينة الرياض.
ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع سكني فاخر على مساحة 30,000 متر مربع في حي العارض شمال الرياض.
وأوضحت أن أسباب الصفقة: تعزيز قدرة الشركة على تنفيذ أعمال المشروع.
وأفادت بأن الحصول على التمويل من المصرف يعد قراراً تمويلياً ذا تأثير مالي هام على أصول الشركة خلال فترة التطوير والتنفيذ، بينما يُتوقع أن يكون تأثيره إيجابياً على الإيرادات فور اكتمال أعمال المشروع والمتوقع أن يتم في عام 2027م.