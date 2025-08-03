«التصنيع» تتكبد خسائر بـ65.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:46 صباحاً كتب شريف احمد - تكبدت شركة التصنيع الوطنية خسائر في الربع الثاني من 2025 بقيمة 65.8 مليون ريال، مقابل أرباح بـ52.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تسجيل صافي الخسارة بشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات وانخفاض الكميات المباعه لبعض المنتجات وانخفاض حصة الأرباح من المشاريع المشتركة نتيجة لانخفاض متوسط اسعار البيع وارتفاع تكلفة بعض مدخلات الانتاج.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع حصة الخسائر من إحدى الشركات التابعة (شركة ترونوكس القابضة)، وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع ومخصص الزكاة، وقابل ذلك جزئيا انخفاض تكلفة المبيعات بسبب التغير في تنوع المنتجات وانخفاض الكميات المباعه وارتفاع الإيرادات الأخرى.
ويعود سبب تسجيل صافي خسارة على أساس ربعي، بشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات وانخفاض الكميات المباعة لبعض المنتجات وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع ومخصص الزكاة.
وقابل ذلك جزئيا ارتفاع حصة الأرباح من أحد المشاريع المشتركة وانخفاض حصة الخسائر من إحدى الشركات التابعة (شركة ترونوكس القابضة)، وانخفاض تكلفة المبيعات بسبب التغير في تنوع المنتجات وانخفاض الكميات المباعة وانخفاض صافي تكاليف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى.
ويُشار إلى أن الربع السابق تضمن الأثر الإيجابي غير المتكرر وغير النقدي من إعادة هيكلة ديون مجمع الأكريليك.
ويعود سبب ارتفاع الأرباح على أساس نصف سنوي، بشكل رئيس إلى الأثر الإيجابي غير المتكرر وغير النقدي من إعادة هيكلة قروض مجمع الاكريليك وانخفاض تكلفة المبيعات بسبب التغير في تنوع المنتجات وانخفاض الكميات المباعة وارتفاع الايرادات الأخرى.
وقابل ذلك جزئيا انخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات وانخفاض الكميات المباعة لبعض المنتجات وانخفاض حصة الشركة من أرباح المشاريع المشتركة نتيجة لانخفاض متوسط أسعار البيع وارتفاع تكلفة بعض مدخلات الإنتاج.
وشملت الأسباب: ارتفاع حصة الشركة من خسائر إحدى الشركات التابعة ( شركة ترونكس) وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وصافي تكاليف التمويل.
