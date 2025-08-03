الاقتصاد

انخفاض أرباح «زجاج» إلى 20 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:46 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 25% إلى 20 مليون ريال، مقابل 26.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود تراجع الأرباح إلى انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات في نشاط الزجاج المسطح، إضافة إلى الانخفاض في الأرباح التشغيلية من نشاط العبوات الزجاجية.
ويعود ارتفاع الأرباح على أساس ربعي إلى زيادة الأرباح في حصة الشركة من أرباح الشركات في نشاط الزجاج المسطح.
ويرجع تراجع الأرباح على أساس نصف سنوي إلى انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات في نشاط الزجاج المسطح، إضافة إلى انخفاض الأرباح التشغيلية في نشاط العبوات الزجاجية.
