«جبل عمر» تتكبد خسائر بـ42.06 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:46 صباحاً كتب شريف احمد - تكبدت شركة جبل عمر للتطوير خسائر بقيمة 42.06 مليون ريال في الربع الثاني من 2025، مقارنة بأرباح 33.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي الربح بسبب تراجع إيرادات الفنادق، بالإضافة إلى تسجيل انخفاض بقيمة الممتلكات بمبلغ 106 ملايين ريال.
وقابل ذلك الانخفاض تراجع في تكلفة التمويل بمبلغ 40 مليون ريال، بالإضافة إلى عكس في مخصص الزكاة وقدره 91 مليون ريال.
ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى إلى تراجع إيرادات الفنادق بالإضافة إلى تسجيل أرباح من بيع أرض بلغت 918 مليون ريال في الربع السابق.
ووفقا للبيان، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق بشكل رئيسي إلى العوامل التالية:
- تسجيل أرباح من بيع أرض بقيمة 918 مليون ريال.
- انخفاض مخصصات الزكاة بمبلغ 73 مليون ريال.
- زيادة القيمة العادلة للأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 37 مليون ريال.
وجاء ذلك الارتفاع على الرغم من زيادة مخصص انخفاض قيمة الممتلكات بمبلغ 201 مليون ريال، وكذلك زيادة في قيمة الإهلاك بمبلغ 46 مليون ريال، نتيجة تشغيل فندق جميرا بالكامل خلال الفترة الحالية، وجميعها بنود غير نقدية.
