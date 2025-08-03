«سابك» تتكبد خسائر بـ4.07 مليار ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:46 صباحاً كتب شريف احمد - تحولت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" للخسارة في الربع الثاني من 2025 بـ4.07 مليار ريال، مقابل أرباح بـ2.18 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
• تسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 3.78 مليار ريال تتعلق بإغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد بالمملكة المتحدة في الربع الحالي.
ويأتي هذا الإجراء تماشيا مع مراجعة الشركة لمحفظة الأعمال بهدف خفض التكاليف وتحسين الربحية.
• انخفاض في النتائج من مشاريع مشتركة غير تكاملية وشركات زميلة بمبلغ 1.02 مليار ريال ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية في أوروبا.
• ارتفاع في تكلفة المشتقات المالية لحقوق الملكية بمبلغ 517 مليون ريال نتيجة إلى إعادة التقييم.
• تسجيل مصروف زكاة بمبلغ 284 مليون ريال في الربع الحالي مقابل مكاسب غير نقدية بمبلغ 545 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2024.
وبلغ صافي الخسارة للربع الحالي 4.07 مليار ريال مقارنة بـ صافي خسارة 1.21 مليار ريال في الربع السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
• تسجيل مخصصات و انخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 3.78 مليار ريال تتعلق بإغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد بالمملكة المتحدة في الربع الحالي.
ويأتي هذا الإجراء تماشيا مع مراجعة الشركة لمحفظة الأعمال بهدف خفض التكاليف وتحسين الربحية.
• انخفاض في النتائج من مشاريع مشتركة غير تكاملية وشركات زميلة بمبلغ 838 مليون ريال ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية في أوروبا.
• ارتفاع في تكلفة المشتقات المالية لحقوق الملكية بمبلغ 455 مليون ريال نتيجة إلى إعادة التقييم.
بلغ صافي خسارة 5.28 مليار ريال للفترة الحالية من العام 2025م مقارنة بـ صافي ربح 2.43 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام 2024م. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
• تسجيل مخصصات و انخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 3.78 مليار ريال تتعلق بإغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد بالمملكة المتحدة في الربع الحالي.
ويأتي هذا الإجراء تماشيا مع مراجعة الشركة لمحفظة الأعمال بهدف خفض التكاليف وتحسين الربحية.
• تسجيل تكاليف غير متكررة تتعلق بمبادرة استراتيجية لإعادة الهيكلة في الربع السابق بمبلغ 1.07 مليار ريال.
• انخفاض في النتائج من مشاريع مشتركة غير تكاملية وشركات زميلة بمبلغ 1.07 مليار ريال ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية في أوروبا.
• تسجيل مصروف زكاة البالغ 694 مليون ريال في الفترة الحالية مقابل مكاسب غير نقدية بمبلغ 214 مليون ريال الفترة المماثلة من العام السابق.
ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ4.5 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3 مليارات سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع: 1.50 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-25 الموافق 2025-08-19، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-03-17 الموافق 2025-09-09.
توزيع أرباحقرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، الخميس الماضي، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2025م.
