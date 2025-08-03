الاقتصاد

ارتفاع أرباح «مياهنا» إلى 8.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:46 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة مياهنا في الربع الثاني من 2025 بنسبة 3.7% إلى 8.4 مليون ريال، مقابل 8.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي الربح والذي يقابله جزئياً ارتفاع المصاريف العامة والإدارية.
ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض الربح الإجمالي (بسبب ارتفاع الإيرادات من خدمات تطوير المشاريع في الربع السابق).
ووفقا للبيان، يعود ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة السابقة بشكل رئيسي إلى: ارتفاع إجمالي الربح نتيجةً لارتفاع الإيرادات، وارتفاع الإيرادات الأخرى.
