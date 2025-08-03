انخفاض أرباح «لوبريف» إلى 245.2 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:46 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 17.9% إلى 245.2 مليون ريال، مقابل 298.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض أحجام مبيعات زيوت الأساس وهوامش تكسير المنتجات الثانوية على الرغم من ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس.
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع أحجام مبيعات وهوامش تكسير زيوت الأساس على الرغم من انخفاض هوامش تكسير المنتجات الثانوية.
ووفقا للبيان، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض هوامش تكسير المنتجات الثانوية بالإضافة إلى انخفاض أحجام مبيعات زيوت الأساس على الرغم من ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس.
ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ168.2 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-04-09 الموافق 2025-10-01، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-04-23 الموافق 2025-10-15.
توزيع أرباحقرر مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس-لوبريف، الخميس الماضي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2025م.
