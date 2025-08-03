تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية 1% في مستهل تداولات الأحد

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:46 صباحاً كتب شريف احمد - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 1% عند مستوى 10,849 نقطة.
وبحسب "تداول السعودية"، بلغت القيمة المتداولة في مستهل التعاملات نحو 162 مليون ريال، وكمية الاسهم المتداولة 12 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 9.045 تريليون ريال.
وفي مستهل التداولات انخفضت أسهم 7 شركات مقابل ارتفاع أسهم 3 شركات من إجمالي الشركات المدرجة بالسوق الموازية وعددها 122 شركة.
انخفاض أسهم 230 شركةشهد بداية الجلسة انخفاض أسهم 230 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 19 شركة من 259 شركة مدرجة في السوق الرئيسية. وجاء في مقدمة الارتفاعات: نماء للكيماويات، والأندية الرياضية، وكابلات الرياض، وجدوى ريت الحرمين، وبان. فيما كانت أبرز الانخفاضات لأسهم: جبل عمر، والبحري، ولوبريف، والكيميائية، إضافة إلى زجاج.
السوق الموازيةارتفع مؤشر السوق الموازية (نمو) في التعاملات الصباحية اليوم الأحد، بنسبة 0.20% عند مستوى 26.970 نقطة. وبلغت القيمة المتداولة نحو 428 ألف ريال، وعدد الأسهم نحو 31 ألف سهم، والقيمة السوقية 50.5 مليون ريال.
