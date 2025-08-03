«الأعمال المتعددة»: توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول بداية من 21 أغسطس

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:46 صباحاً كتب شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة "مجموعة الأعمال المتعددة"، في 2 أغسطس الجاري، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2025 بمبلغ 900 ألف ريال.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 15 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.06 ريال، بنسبة توزيع 6% من القيمة الاسمية للسهم.
وأضافت أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة تبدأ بنهاية تداول يوم 7 أغسطس 2025، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية، فيما يبدأ التوزيع يوم 21 من الشهر نفسه.
