أرباح «المداواة» تقفز 227% إلى 10.3 مليون ريال خلال النصف الأول

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:46 صباحاً كتب شريف احمد - قفز صافي أرباح شركة المداواة التخصصية الطبية عن النصف الأول من العام المالي 2025 بنسبة 227.3% إلى 10.35 مليون ريال، مقارنة بـ 3.17 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأحد أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية يعود لتشغيل التوسعة الأولى، ورفع مستوى الخدمة والذي نتج عنه زيادة أعداد المراجعين.
يذكر أن مجلس إدارة شركة المداواة التخصصية الطبية، قرر في يوليو الماضي، تعيين شركة استدامة الأعمال المالية كمستشار مالي لغرض الانتقال من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية.
وأضافت أن الشركة ستعمل مع المستشار المالي على استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والإجراءات اللازمة للانتقال، وفقًا لما نصت عليه قواعد الإدراج.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأحد أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية يعود لتشغيل التوسعة الأولى، ورفع مستوى الخدمة والذي نتج عنه زيادة أعداد المراجعين.
يذكر أن مجلس إدارة شركة المداواة التخصصية الطبية، قرر في يوليو الماضي، تعيين شركة استدامة الأعمال المالية كمستشار مالي لغرض الانتقال من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية.
وأضافت أن الشركة ستعمل مع المستشار المالي على استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والإجراءات اللازمة للانتقال، وفقًا لما نصت عليه قواعد الإدراج.