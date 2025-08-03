«الموسى الصحية» تتحول إلى الربحية خلال الربع الثاني من 2025

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:46 صباحاً كتب شريف احمد - تحولت شركة الموسى الصحية إلى الربحية خلال الربع الأول من العام 2025 بأرباح بلغت 51.8 مليون ريال، مقارنة بخسارة صافية بلغت 1.3 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
وبحسب بيان للشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأحد، قفزت الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 723%، من 14 مليون ريال خلال النصف الأول من 2024 إلى 103 مليون ريال خلال النصف الأول من 2025.
وقالت الشركة: "بلغ صافي الربح للربع الثاني من عام 2025 مبلغ 51.8 مليون ريال ، ويُعزى هذا الارتفاع إلى نمو الإيرادات مقارنةً بصافي خسارة قدرها 1.3 مليون ريال خلال الربع المماثل من عام 2024، أي بتحسّن تجاوز 4208.5% على أساس سنوي."
وأضافت: "يعود السبب في هذا الارتفاع الكبير في صافي الدخل بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات، والذي نتج عن زيادة عدد المرضى وارتفاع معدلات الإشغال للمرضى الداخليين. إضافة إلى ذلك، ساهمت كفاءة التشغيلية في إدارة التكاليف وتحسن تكاليف التمويل نتيجة لتسوية القرض في الربع الأول، في تحقيق هذه النتائج الإيجابية."
وأوضحت أن صافي الربح ارتفع بنسبة 725.4% ليصل إلى 102.9 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025، ويُعزى هذا التحسن الكبير بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات الناتجة عن ارتفاع أعداد المرضى والمرضى الداخليين، وتحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل بعد تسوية القرض في بداية العام".
وأوضحت أن عدد الأسهم المستحقة للربح 44.3 مليون سهم، فيما ستكون حصة السهم من التوزيع 0.35 ريال، بنسبة توزيع 3.5% من القيمة الاسمية للسهم.
ويبدأ تاريخ الأحقية للتوزيع، بحسب بيان الشركة لـ "تداول السعودية"، من 7 أغسطس الجاري، فيما يبدأ التوزيع الفعلي في 20 من الشهر نفسه.
ولفتت الشركة إلى أنه بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين، فإن توزيع الأرباح النقدية يخضع لضريبة استقطاع بنسبة 5%، وذلك وفقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
ودعت جميع المساهمين إلى التأكد من تحديث معلوماتهم الشخصية والبنكية وربط أرقام حساباتهم المصرفية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستقبلية بشكل سريع ودون تأخير.
وبحسب بيان للشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأحد، قفزت الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 723%، من 14 مليون ريال خلال النصف الأول من 2024 إلى 103 مليون ريال خلال النصف الأول من 2025.
وقالت الشركة: "بلغ صافي الربح للربع الثاني من عام 2025 مبلغ 51.8 مليون ريال ، ويُعزى هذا الارتفاع إلى نمو الإيرادات مقارنةً بصافي خسارة قدرها 1.3 مليون ريال خلال الربع المماثل من عام 2024، أي بتحسّن تجاوز 4208.5% على أساس سنوي."
وأضافت: "يعود السبب في هذا الارتفاع الكبير في صافي الدخل بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات، والذي نتج عن زيادة عدد المرضى وارتفاع معدلات الإشغال للمرضى الداخليين. إضافة إلى ذلك، ساهمت كفاءة التشغيلية في إدارة التكاليف وتحسن تكاليف التمويل نتيجة لتسوية القرض في الربع الأول، في تحقيق هذه النتائج الإيجابية."
وأوضحت أن صافي الربح ارتفع بنسبة 725.4% ليصل إلى 102.9 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025، ويُعزى هذا التحسن الكبير بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات الناتجة عن ارتفاع أعداد المرضى والمرضى الداخليين، وتحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل بعد تسوية القرض في بداية العام".
توزيع أرباح على المساهمينفي سياق متصل، أعلنت "الموسى الصحية" أن مجلس الإدارة قرر في الأول من أغسطس الجاري توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني للعام المالي 2025، بإجمالي 15.5 مليون ريال.
وأوضحت أن عدد الأسهم المستحقة للربح 44.3 مليون سهم، فيما ستكون حصة السهم من التوزيع 0.35 ريال، بنسبة توزيع 3.5% من القيمة الاسمية للسهم.
ويبدأ تاريخ الأحقية للتوزيع، بحسب بيان الشركة لـ "تداول السعودية"، من 7 أغسطس الجاري، فيما يبدأ التوزيع الفعلي في 20 من الشهر نفسه.
ولفتت الشركة إلى أنه بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين، فإن توزيع الأرباح النقدية يخضع لضريبة استقطاع بنسبة 5%، وذلك وفقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
ودعت جميع المساهمين إلى التأكد من تحديث معلوماتهم الشخصية والبنكية وربط أرقام حساباتهم المصرفية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستقبلية بشكل سريع ودون تأخير.