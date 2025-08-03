ارتفاع أرباح «دار الأركان» إلى 238.6 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:46 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة دار الأركان للتطوير العقاري في الربع الثاني من 2025 بنسبة 44.5% إلى 238.6 مليون ريال، مقابل 165.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود الارتفاع في صافي الربح بصفة رئيسية إلى الارتفاع في هامش الربح المحقق من مبيعات العقارات.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع إيرادات إدارة المشاريع والمقاولات.
وأشارت إلى أن ارتفاع إيرادات التأجير وانخفاض أعباء التمويل مع انخفاض تكاليف التشغيل، إضافة إلى: ارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية، كان له الأثر الإيجابي على صافي الربح.
يعود الارتفاع في صافي الربح على أساس ربعي، بصفة رئيسية إلى الارتفاع في هامش الربح المحقق من مبيعات العقارات، إضافة إلى ارتفاع إيرادات ادارة المشاريع والمقاولات.
وأوضحت أن الارتفاع في أعباء التمويل قد تم تعويضه بالانخفاض في تكاليف التشغيل بالاضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على صافي الربح.
ويعود الارتفاع في صافي الربح بصفة رئيسية إلى الارتفاع في هامش الربح المحقق من مبيعات العقارات، إضافة إلى ارتفاع إيرادات ادارة المشاريع والمقاولات.
وأشارت إلى أن الارتفاع في تكاليف التشغيل وانخفاض إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة قد تم تعويضه بالانخفاض في أعباء التمويل، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على صافي الربح.
