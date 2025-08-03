ارتفاع أرباح «الإعادة السعودية» 21% إلى 52.6 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:46 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح الشركة السعودية لإعادة التأمين (الإعادة السعودية) خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 21% إلى 52.6 مليون ريال مقارنة بـ 43.5 مليون ريال خلال الربع المقابل من العام السابق 2024.
وكشفت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأحد، عن ارتفاع صافي الربح خلال الستة أشهر الأولى من 2025 بنسبة 16.9% إلى 88 مليون ريال، مقابل 75.2 مليون ريال عن النصف المماثل من العام السابق.
وقالت (الإعادة السعودية) إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي يعود إلى ارتفاع إيرادات إعادة التأمين بنسبة 28%، وارتفاع صافي نتائج إعادة التأمين بنسبة 40%، وارتفاع صافي أرباح الاستثمار بنسبة 10%.
وخلال النصف الأول من 2025، ارتفاعت إيرادات إعادة التأمين بنسبة 53%.، وصافي نتائج إعادة التأمين بنسبة 10%، وصافي أرباح الاستثمار بنسبة 143%.
بلغت أقساط إعادة التأمين المكتتبة للفترة الحالية 2,089 مليون ريال مقابل 1,446 مليون ريال بإرتفاع قدره 45%.
وأضافت أن سبب إنخفاض ربحية السهم يرجع إلى زيادة رأس المال، مشيرة إلى احتساب ربحية السهم على أساس صافي الربح بعد الزكاة.
