الاقتصاد

توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:46 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة جدوى للاستثمار، توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين عن النصف الثاني لعام 2024م والنصف الأول لعام 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي الأرباح الموزعة: 15,840,000 ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها: 66 مليون.
وأشارت إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة: 0.24 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 3.17%.
وتبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ: 1446-06-30 الموافق 2024-12-31.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم: 1447-02-18 الموافق 2025-08-12.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال (20) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا