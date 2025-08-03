ارتفاع أرباح «سمو» إلى 37 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 09:27 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة سمو العقارية في الربع الثاني من 2025 بنسبة 7.8% إلى 37 مليون ريال، مقابل 34.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، حققت الشركة أرباحا من بيع العقارات الاستثمارية خلال الفترة ما دعم صافي الربح مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
ووفقا للبيان، حققت الشركة أرباحا من بيع العقارات الاستثمارية على أساس ربعي، وخلال النصف الأول، ما دعم صافي الربح.
