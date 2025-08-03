الاقتصاد

توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 08:47 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة البلاد المالية توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية عن شهر يوليو 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 11/02/1447هـ الموافق 05/08/2025م.

وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة: 430,641.75 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها: 7,700,000.
وأشارت إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة: 0.056 ريال، فيما ستكون نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.67%.
وأوضحت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ: 1447-02-06 الموافق 2025-07-31.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل.
