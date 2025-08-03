ارتفاع أرباح «كابلات الرياض» إلى 279.3 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 08:47 صباحاً كتب شريف احمد - قفزت أرباح شركة مجموعة كابلات الرياض في الربع الثاني من 2025 بنسبة 75.3% إلى 279.3 مليون ريال، مقارنة بـ159.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، ترجع الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات.
ووفقا للبيان ترجع الزيادة في صافي الربح على أساس ربعي، وخلال النصف الأول، بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات.
