«رسن»: شركة تابعة توقع اتفاقية مع البنك الأهلي السعودي

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 08:47 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة رسن لتقنية المعلومات أن شركتها التابعة، "شركة تأميني لوساطة التأمين الإلكترونية"، قد وقّعت، الخميس الماضي، اتفاقية مع البنك الأهلي السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية تتضمن: تقديم خدمات وساطة تأمينية وتوفير التأمين الشامل للمركبات المؤجرة تمويلياً عن طريق البنك.
وتوقعت الشركة أن تشكل هذه الاتفاقية تأثيرًا يتجاوز 5٪ من إجمالي إيرادات شركة رسن لتقنية المعلومات، وذلك استنادًا إلى أحدث القوائم المالية السنوية المدققة.
وستتولى شركة “تأميني” عبر منصاتها الالكترونية تقديم خدمات وساطة تأمينية وإصدار وتجديد وثائق التأمين الشامل الخاصة بعملاء البنك الأهلي السعودي للمركبات المؤجرة بالتمويل عن طريق البنك.
وأفادت بأن مدة العقد 3 سنوات، متوقعة أن تسهم هذه الاتفاقية بشكل إيجابي في نتائجها المالية ابتداءً من الربع الثالث من عام 2025م، وتستمر حتى الربع الثالث من عام 2028م.
