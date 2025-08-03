«بلسم الطبية»: ترسية مشروع صيانة أجهزة بـ3.8 مليون ريال

الاقتصاد

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 08:47 صباحاً كتب شريف احمد - حصلت شركة بلسم الأفق الطبية "بلسم الطبية"، الخميس الماضي، على خطاب ترسية مشروع صيانة الأجهزة الطبية بقوات الأمن الخاصة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة المشروع تقدر بـ3.8 مليون ريال.
وأضافت أن الشركة ستنفذ أعمال صيانة الأجهزة الطبية بقوات الأمن الخاصة وذلك لمدة 36 شهرا.
