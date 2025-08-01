الاقتصاد

تراجع الأسهم الأمريكية بعد قرارات الرسوم الجمركية الجديدة

واس - نيويورك

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 11:50 مساءً كتب شريف احمد - سجلت الأسهم الأمريكية تراجعًا ملحوظًا في التعاملات الصباحية ببورصة وول ستريت، متأثرة ببيانات وظائف أضعف من المتوقع وقرارات رسوم جمركية جديدة.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة (1.4%)، بينما خسر مؤشر داو جونز الصناعي نحو (536) نقطة أي بنسبة (1.2%). وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة (1.8%).

جاء هذا التراجع بعد أن أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية إضافة (73) ألف وظيفة فقط خلال يوليو، وهو مستوى أقل بكثير من التوقعات.
