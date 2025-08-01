النفط يهبط بأكثر من دولارين للبرميل بفعل مخاوف إمدادات أوبك+

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 10:37 مساءً كتب شريف احمد - انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل صباح اليوم، بسبب مخاوف إزاء زيادة محتملة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول، في حين جاء تقرير الوظائف الأمريكية أضعف من المتوقع ما أجج المخاوف بشأن الطلب.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت (2.04) دولار أو (2.85) بالمئة إلى (69.66) دولار للبرميل.وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (1.95) دولار أو (2.82) بالمئة إلى (67.31) دولارًا.