متأثرة برسوم ترامب الجديدة.. البورصات تتراجع ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

أخبار متعلقة متجهًا لخسارة أسبوعية بتأثير ارتفاع الدولار.. استقرار أسعار الذهب اقتصاد العالم.. احتياطيات روسيا تسجل مستوى قياسيًا وتراجع التضخم في ألمانيا

تراجع البورصات

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 03:28 مساءً كتب شريف احمد - وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس، أمرا تنفيذيا يحدد قيمة الرسوم الجمركية الجديدة التي ستطال منتجات عشرات الدول، مثيرا بلبلة في النظام الاقتصادي العالمي بهذه الحواجز التجارية التي ستكون لها الوطأة الأشد على كندا وسويسرا.وحدد البيت الأبيض الطامح إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية لما يعود بالنفع على العمال الأميركيين"، مهلة لبضعة أيام قبل أن تدخل الرسوم الجديدة على الواردات حيز التنفيذ في السابع من أغسطس، وليس في الأول منه كما كان متوقعا بالأساس، للسماح للجمارك بتنظيم عمليات الجباية، على ما أوضح مسؤول في البيت الأبيض للصحافة.وحذر الخبراء بأن التعرفات الجديدة تهدد بكبح المبادلات التجارية وزيادة التكاليف على الشركات ورفع الأسعار على المستهلكين والتسبب بتباطؤ الاقتصاد العالمي، حتى لو أن صندوق النقد الدولي بدا الثلاثاء أقل تشاؤما منه قبل ثلاثة أشهر.وفتحت البورصات الأوروبية على تراجع الجمعة فيما أغلقت البورصات الآسيوية على هبوط طفيف.وبالنسبة لبعض الدول التي توصلت إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة، فستسري عليها بموجب المرسوم التعرفات التي تم الاتفاق عليها بعد أشهر من مفاوضات سعت خلالها واشنطن لانتزاع أكبر قدر ممكن من التنازلات بدون التعرض لتدابير مقابلة على الصادرات الأميركية.وفي هذا السياق، حددت الرسوم بمستوى 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية و10% على منتجات المملكة المتحدة.كما حصل الاتحاد الأوروبي على إعفاء من الرسوم لقطاعات أساسية، في حين تبقى رسوم مشددة أخرى سارية مثل الرسوم المفروضة على النبيذ والمشروبات الكحولية والتي حذر المصدرون الفرنسيون الجمعة من "عواقبها" على الوظائف.