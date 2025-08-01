متجهًا لخسارة أسبوعية بتأثير ارتفاع الدولار.. استقرار أسعار الذهب

الاقتصاد

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 03:28 مساءً كتب شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم، وتتجه لخسارة أسبوعية في ظل ارتفاع الدولار في أعقاب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسومًا جمركية جديدة على عدد من الدول.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3288.89 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3339.90 دولارًا.

أسعار المعادن

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، اخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% لتصل إلى 36.50 دولارًا للأوقية.
وتراجع البلاتين 0.8% ليصل إلى 1278.40 دولارًا، وخسر البلاديوم 0.2% ليصل إلى 1188.28 دولارًا.
