"الاتصالات".. جهود شاملة لبناء القدرات الرقمية ودعم التطوير المؤسسى

تواصل الدولة جهودها فى تطوير البنية المؤسسية والارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية، من خلال تنفيذ برامج مكثفة لبناء القدرات الرقمية على مستوى الوزارات والمحافظات، فى إطار التحول نحو بيئة عمل رقمية متكاملة.

فقد تم تدريب ما يقرب من 121 ألف موظف وقيادى من العاملين فى الوزارات والجهات المنتقلة وغير المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على المهارات والسلوكيات والمعارف الرقمية اللازمة لمواكبة طبيعة العمل المستقبلى وفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تم تأهيل أكثر من 30.600 متدرب من القيادات والموظفين فى دواوين المحافظات والجهات التابعة، بهدف رفع كفاءتهم الرقمية وتعزيز قدرتهم على التعامل مع أدوات العمل الرقمية الحديثة.

وفى إطار دعم التحول الرقمى الفعال داخل المؤسسات، نُفذت خطة متكاملة لتقديم الدعم الفنى وبناء القدرات العامة والتخصصية، شملت تدريب أكثر من 10 آلاف موظف من العاملين فى الوزارات المنتقلة للعاصمة، بالإضافة إلى 2.500 موظف من العاملين بالمحافظات.

وامتدت برامج التطوير المؤسسى لتشمل القطاعات الحيوية، إذ جرى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأكثر من 3.450 من العاملين فى منظومة التأمين الصحى الشامل، بما يدعم كفاءة الخدمة الطبية فى المحافظات.

كما شملت المبادرات القطاع العدلى، حيث استفاد أكثر من 24.600 متدرب من العاملين فى جهات إنفاذ القانون، من بينهم أفراد فى وزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم، وذلك ضمن برنامج يستهدف تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي.

وفى إطار تعزيز الشمول الرقمى، تم تنفيذ برامج لتنمية الوعى والقدرات الرقمية استفاد منها أكثر من 137 ألف مواطن، ضمن مبادرات رقمية متنوعة نُفذت فى مختلف المحافظات، بهدف تعزيز قدرة المواطنين على التعامل مع الخدمات الرقمية والمالية الحديثة.