سعر الذهب اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025 فى قطر.. عيار 24 يسجل 385 ريالا للجرام

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 24 سعر 385 ريالا.



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 385 ريال

عيار 22 سجل 361.75 ريال

عيار 21 سجل 336.75 ريال

عيار 18 سجل 288.75 ريال

عيار 14 سجل 230.25 ريال

عيار 12 سجل 197.25 ريال

الاونصة 12272.50 ريال

الجنيه الذهب 2694.25 ريال

الأونصة بالدولار 3371.54 دولار

و نجح الذهب عالميًا في تسجيل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حالياً منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولار للأونصة.

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي للتفاوض على اتفاق تجاري حتى 12 أغسطس.



