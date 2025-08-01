شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار الأمريكى فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 1-8-2025. ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، فى البنك المركزى المصرى 48.61 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 48.74 جنيه للشراء. 48.84 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 48.64 جنيه للشراء. 48.74 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 48.62 جنيه للشراء. 48.72 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 48.62 جنيه للشراء. 48.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.62 جنيه للشراء. 48.72 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز