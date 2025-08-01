الاقتصاد

موقف داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

0 نشر
واس - نيويورك 0 تبليغ

موقف داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 06:29 صباحاً كتب شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين في ختام تعاملاتها يوم الخميس.
ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 19.33 نقطة أو 0.37% ليغلق عند 6339.31 نقطة.
وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 8.40 نقطة أو 0.04% إلى 21138.08 نقطة عند الإغلاق.
وانخفض أيضًا المؤشر داو جونز الصناعي 320.83 نقطة أو 0.72% ليصل إلى 44140.45 نقطة.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا