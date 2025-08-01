شكرا لقرائتكم خبر عن اينداسترويال بيتايليجونج تطلب الاستحواذ على ميتانفيست أريدا لتأسيس مشروع مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت شركة اينداسترويال بيتايليجونج إس ايه المملوكة بالكامل من قبل شركة دانييلى آند سي. أوفيسنى ميكانيك إس.بي.إيه بطلب الاستحواذ على 25% من شركة ميتانفيست أريدا إس بى إيه المملوكة لشركة ميتانفيست بى فى بغرض تأسيس مشروع مشترك مع شركة ميتانفيست بى فى فى إيطاليا لتطوير وتشغيل مصنع لإنتاج منتجات الصلب الكربونى المدرفلة على الساخن باستخدام تكنولوجيا الفرن القوسى الكهربائي.

وتعمل شركة اينداسترويال بيتايليجونج إى إيه وأطرافها المرتبطة فى مصر وعلى مستوى العالم فى توريد المعدات الميكانيكية الخاصة بإنتاج حديد الصلب.

وفى المقابل تعمل شركة ميتانفيست بى في بشكل أساسى فى توريد منتجات الصلب الكربونى المسطحة المدرفلة على الساخن والقضبان الحديدية المربعة.