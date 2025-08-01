شكرا لقرائتكم خبر عن نصف جنيه الذهب يسجل 18.170 ألف جنيه مع استقرار الأسعار في مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت أسعار الذهب في مصر تعاملات الجمعة 1 أغسطس 2025 بحالة من الاستقرار، بعد موجة هبوط شهدها السوق أمس نتيجة لتراجع السعر العالمي للأونصة دون 3300 دولار.

وسجل النصف جنيه الذهب – أحد أبرز أشكال الاستثمار الشعبي في السوق المحلي – 18.170 ألف جنيه، محافظًا على مستواه بعد انخفاض الأمس.

ويُعد النصف جنيه الذهب خيارًا مفضّلًا لصغار المستثمرين الباحثين عن وسيلة سهلة لحفظ القيمة دون الدخول في تعقيدات السوق، ويستمد سعره من تحركات عيار 21 باعتباره مُكوّنًا من نفس العيار ويزن 4 جرامات.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5163 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4518 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3873 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 36144 جنيهًا

النصف جنيه الذهب: 18170 جنيهًا

الربع جنيه الذهب: 9036 جنيهًا

سبيكة 1 جرام (دون مصنعية): 5163 جنيهًا