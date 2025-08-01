شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسجيل مستويات تاريخية: 10 معلومات عن صادرات مصر من الملابس والان مع تفاصيل الخبر

وسط منافسة إقليمية ودولية محتدمة، واصل قطاع الملابس الجاهزة المصرى أداءه القوى فى النصف الأول من عام 2025، مسجلًا واحدة من أعلى نسب النمو التصديرى خلال السنوات الأخيرة.

وكشف المجلس التصديرى للملابس الجاهزة عن تسجيل قفزة لافتة فى صادرات القطاع بنسبة 25% خلال الستة أشهر الأولى من العام، فى مؤشر واضح على تعافى الأسواق، وزيادة تنافسية المنتج المصري، ودخول مزيد من الشركات ضمن خارطة التصدير العالمية، مع تطلعات بتحقيق رقم تاريخى بنهاية العام.

أهم 10 معلومات عن القطاع

1. 1.608 مليار دولار قيمة صادرات الملابس الجاهزة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 1.283 مليار دولار فى نفس الفترة من 2024.

2. نسبة النمو بلغت 25% خلال النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

3. صادرات شهر يونيو فقط سجلت 285 مليون دولار، بزيادة 30% عن يونيو 2024.

4. الولايات المتحدة لا تزال أكبر سوق لصادرات الملابس الجاهزة، بنمو 16% لتسجل 622 مليون دولار بالنصف الأول.

5. المجلس يتوقع تحقيق صادرات بقيمة 3.7 مليار دولار بنهاية 2025، لأول مرة فى تاريخ القطاع.

6. الخطة طويلة الأجل للمجلس تستهدف رفع الصادرات إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2031.

7. الأسواق المستهدفة فى التوسع تشمل تركيا، الصين، فيتنام، والهند، إلى جانب الأسواق الإفريقية والآسيوية.

8. أبرز عوامل النمو تشمل تحسن الطلب العالمى، وتوسيع قاعدة التصدير، وفتح أسواق جديدة.

9. المجلس ينفذ استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية من خلال برامج تدريب، دعم فنى، وحل مشاكل المصدرين.

10. توجد جهود جارية لإنشاء مدينتين صناعيتين متخصصتين فى الملابس والنسيج فى الفيوم والمنيا، ضمن خطة التوسع الإنتاجي.