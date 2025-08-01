شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025.. الجنيه الذهب بـ36144 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمى للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج فى المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعى، ويستمر الذهب فى مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمى، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر



أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 24 سجل 5163 جنيها

عيار 21 سجل 4518 جنيها

عيار 18 يسجل 3873 جنيها

عيار 14 يسجل 3016.75 جنيها

الجنيه الذهب 36144 جنيها

النصف جنيه الذهب 18170 جنيها

الربع جنيه الذهب 9036 جنيها

سبيكة 1 جرام بدون مصنعية 5163 جنيها.



وتتغير أسعار الذهب فى مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب فى البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.