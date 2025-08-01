الاقتصاد

تعرف علي تراخيص السيارات المرخصة طبقا لأنواع الوقود " زيرو ومستعمل"

القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الجمعة، 01 أغسطس 2025 02:00 ص

كشف اخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الاجباري ان ارقام تراخيص شهر يونيه للسيارات (زيرو ومستعمل)  طبقا لانواع الوقود قد سجلت  379083مركبة .

جاء من بينها 619 مركبة تعمل بالكهرباء و262215 تعمل بالبنزين 93557 تعمل بالسولار و9485 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي و23 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي .

يذكر ان المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات كشفت عن شهر يونية 2025 فى تقريرها ان عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 40961 مركبة بنسبة انخفاض 20%عن الشهر السابق .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1997مركبة موديل 2022 و1395مركبة موديل2023 و3979مركبة  موديل 2024 و28957مركبه موديل 2025 و4653 مركبه موديل 2026

 

