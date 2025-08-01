شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات سوإيست S06 الجديدة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة "مانيست" وكيل العلامة الصينية فى مصر "سوإيست" عن طراز سوإيست " S06 – Digital Intelligent SUV-C الذى يعد خيار مثالى للتنقل اليومى والسفر، ويُتم طرح السيارة بمحركين متنوعين هما Highline بمحرك 1.5 لتر تيربو يولّد 156 حصان مع ناقل حركة DCT ستة سرعات، وPremium بمحرك 1.6 لتر تيربو يولّد 197 حصان، مع ناقل حركة DCT سبع سرعات.

وعن أسعار فئات السيارة فهى كالاتى:

سيارة ساوايست S06 بسعر 1,149,000 جنيه للفئة الأولى

أما الفئة الثانية فتقدم بسعر 1,249,000

والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا بسعر 1,384,000.

وتتميز الفئة الأخيرة بفتحة سقف بانورامية 57 بوصة، ومقاعد كهربائية بخاصية التهوية، وشاشة ذكية بحجم 15.6 بوصة، وشاحن لاسلكى سريع، إلى جانب نظام رؤية محيطية بزاوية 540 درجة، ونظام صوتى من سونى 8 سماعات.

كما تدعم السيارة التحكم الصوتى الذكى، وإمكانية تشغيل المحرك عن بُعد، بالإضافة إلى إضاءة داخلية تحاوط الكابينة بالكامل، وتكييف أوتوماتيكى مزدوج المناطق، وشنطة خلفية كهربائية، مع خاصية التشغيل الذكي.



يذكر أن شركة MANEAST تعتزم ضخ استثمارات تصل إلى مليار جنيه مصرى خلال العام الحالى فى قطاع السيارات بالسوق المحلى، يشمل جزء منها بالدولار، وذلك فى إطار دعم توسّع علامة سوإيست SOUEAST فى مصر.

وتأتى هذه الخطوة كجزء من خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع السيارات، مع التركيز على تطوير خدمات ما بعد البيع، وتوسيع شبكة التوزيع، ودعم جهود التسويق.