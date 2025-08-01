شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع كبير أم استقرار.. تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب فى مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية فى توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتى تلعب دورًا فى تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 24 سجل 5163 جنيها

عيار 21 سجل 4518 جنيها

عيار 18 يسجل 3873 جنيها

عيار 14 يسجل 3016.75 جنيها

الجنيه الذهب 36144 جنيها

النصف جنيه الذهب 18170 جنيها

الربع جنيه الذهب 9036 جنيها

سبيكة 1 جرام بدون مصنعية 5163 جنيها.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالميًا.