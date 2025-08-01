شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع كبير أم استقرار.. تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 01 أغسطس 2025 12:00 ص
لا تزال أسعار الذهب فى مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية فى توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتى تلعب دورًا فى تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر
أسعار الذهب فى مصر اليوم:
عيار 24 سجل 5163 جنيها
عيار 21 سجل 4518 جنيها
عيار 18 يسجل 3873 جنيها
عيار 14 يسجل 3016.75 جنيها
الجنيه الذهب 36144 جنيها
النصف جنيه الذهب 18170 جنيها
الربع جنيه الذهب 9036 جنيها
سبيكة 1 جرام بدون مصنعية 5163 جنيها.
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالميًا.
