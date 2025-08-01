شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البورصة خلال أسبوع.. صعود المؤشر الرئيسى ليغلق عند مستوى 34198 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30" للبورصة المصرية بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 34198 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 10225.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 13807.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 42021.26 نقطة، وتراجع مؤشر تميز بنسبة 7.48% ليغلق عند مستوى 15280.06 نقطة.

وخسر المال السوقى للبورصة المصرية نحو 12.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.399 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.5%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.389 تريليون جنيه إلى 1.386 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 451.1 مليار جنيه إلى 449.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.

ونزل رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.840 تريليون جنيه إلى 1.835 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 0.3%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 2.5 مليار جنيه إلى 2.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.1%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 388.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 9.503 مليار ورقة منفذة على 565 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول 349.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.330 مليار ورقة منفذة على 488 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى، واستحوذت الأسهم على 6.36% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 93.64%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 10.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.049 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 170.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 9 مليارات جنيه، بحجم تداول 5.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 210.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 19.2 مليار جنيه بحجم تداول 6.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 380.5 ألف عملية.