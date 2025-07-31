ميزانية السعودية.. 565.2 مليار ريال إيرادات.. و658.4 مليار مصروفات في النصف الأول

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 06:31 مساءً كتب شريف احمد - أصدرت وزارة المالية، التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة في الربع الثاني من 2025، "ميزانية السعودية"، بإيرادات 565.2 مليار ريال في النصف الأول، و658.4 مليار ريال مصروفات، وبعجز 93.2 مليار ريال.
وأفاد التقرير بأن الإيرادات النفطية بلغت في النصف الأول من العام الحالي 301.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 24%، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية، 263.66 مليار ريال، بارتفاع قدره 5%.
وبلغت نفقات التمويل 24.3 مليار ريال، فيما بلغت الإعانات 14.1 مليار ريال، بينما بلغت المنح 689 مليون ريال.
وشملت المصروفات المنافع الاجتماعية بقيمة 69.6 مليار ريال، والأصول غير المالية 67.7 مليار ريال، ومصروفات أخرى تقدر بـ57.2 مليار ريال.
وبحسب تقرير الميزانية فإن المنصرف الفعلي لقطاع الإدارة العامة بلغ في النصف الأول م29.57 مليار ريال، بينما بلغ المنصرف الفعلي للقطاع العسكري 111.219 مليار ريال.
وبلغ المنصرف الفعلي لقطاع الأمن والمناطق الإدارية في النصف الأول: 60.8 مليار ريال، بينما بلغ المنصرف الفعلي لقطاع الخدمات البلدية 43.15 مليار ريال.
ووفقا للتقرير بلغ المنصرف الفعلي لقطاع التعليم في النصف الأول 104 مليارات ريال، فيما بلغ في قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 155.8 مليار ريال.
وبلغ المنصرف الفعلي لقطاع الموارد الاقتصادية 45.7 مليار ريال، و18.5 مليار ريال لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، و89.5 مليار ريال لقطاع البنود العامة.
وأشار إلى أن الدين العام حتى النصف الأول من 2025 بلغ 1.386 تريليون ريال، موزعا على 871.3 مليار ريال دين داخلي، و515.1 مليار ريال دين خارجي.
وأفاد التقرير بأن الإيرادات النفطية بلغت في النصف الأول من العام الحالي 301.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 24%، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية، 263.66 مليار ريال، بارتفاع قدره 5%.
ميزانية السعوديةوأشار إلى أن المصروفات في النصف الأول من 2025 تضمنت: 286.4 مليار ريال تعويضات للعاملين، و138.2 مليار ريال استخدام السلع والخدمات.
وبلغت نفقات التمويل 24.3 مليار ريال، فيما بلغت الإعانات 14.1 مليار ريال، بينما بلغت المنح 689 مليون ريال.
وشملت المصروفات المنافع الاجتماعية بقيمة 69.6 مليار ريال، والأصول غير المالية 67.7 مليار ريال، ومصروفات أخرى تقدر بـ57.2 مليار ريال.
وبحسب تقرير الميزانية فإن المنصرف الفعلي لقطاع الإدارة العامة بلغ في النصف الأول م29.57 مليار ريال، بينما بلغ المنصرف الفعلي للقطاع العسكري 111.219 مليار ريال.
وبلغ المنصرف الفعلي لقطاع الأمن والمناطق الإدارية في النصف الأول: 60.8 مليار ريال، بينما بلغ المنصرف الفعلي لقطاع الخدمات البلدية 43.15 مليار ريال.
ووفقا للتقرير بلغ المنصرف الفعلي لقطاع التعليم في النصف الأول 104 مليارات ريال، فيما بلغ في قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 155.8 مليار ريال.
وبلغ المنصرف الفعلي لقطاع الموارد الاقتصادية 45.7 مليار ريال، و18.5 مليار ريال لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، و89.5 مليار ريال لقطاع البنود العامة.
رصيد الاحتياطي العاموبحسب التقرير بلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية النصف الأول من 2025 نحو 396.954 مليار ريال، فيما بلغ الحساب الجاري 102.587 مليار ريال.
وأشار إلى أن الدين العام حتى النصف الأول من 2025 بلغ 1.386 تريليون ريال، موزعا على 871.3 مليار ريال دين داخلي، و515.1 مليار ريال دين خارجي.