رقم ضخم.. أمريكا تكشف عن عائداتها من الرسوم الجمركية خلال 6 أشهر

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 06:31 مساءً كتب شريف احمد - كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن عائدات الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية، تجاوزت في الأشهر الستة الأولى من 2025 إجمالي عائدات العام 2024.وتجاوزت عائدات الرسوم الجمركية حتى نهاية يونيو (87) مليار دولار، مقارنة مع مبلغ قدره (79) مليار دولار جُمع خلال العام (2024) بأكمله.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها على بلدان حول العالم تجعل بلاده "عظيمة وغنية مجددا".يأتي هذا في وقت سارعت الحكومات للتوصل إلى اتفاقات مع واشنطن قبل أقل من 24 ساعة على مهلة الأول من أغسطس النهائية.وأضاف على منصته "تروث سوشال" أن "الرسوم الجمركية تجعل أميركا عظيمة وغنية مجددًا"، وتابع "قبل عام، كانت أميركا دولة ميتة، وباتت الآن البلد الأهم في العالم".كان الرئيس الأمريكي فرض رسوما جديدة لمعاقبة أو تفضيل عدد من شركاء بلاده التجاريين، في آخر سلسلة إجراءات واسعة أحدثت اضطرابات في الأسواق على مستوى العالم.