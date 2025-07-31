انخفاض أرباح «الأعمال المتعددة» إلى 4.35 مليون ريال في النصف الأول

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 06:31 مساءً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة مجموعة الأعمال المتعددة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.5% إلى 4.35 مليون ريال، مقابل 4.46 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى:
• انخفاض إجمالي الربح بنسبة (12%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة ارتفاع تكلفة المواد ومستلزمات التشغيل، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة مساهمة المشاريع ذات الهوامش المنخفضة في هيكل الإيرادات.
• زيادة مصاريف الزكاة بنسبة (165%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة ارتفاع الوعاء الزكوي من خلال زيادة رأس المال في الطرح العام الأولي.
وجاء ذلك بالرغم من:
• انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة (24%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة انخفاض الخسائر الائتمانية المتوقعة.
• انخفاض تكاليف التمويل بنسبة (85%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
