انخفاض أرباح «الأعمال المتعددة» إلى 4.35 مليون ريال في النصف الأول

اليوم - الدمام 0 تبليغ

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 06:31 مساءً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة مجموعة الأعمال المتعددة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.5% إلى 4.35 مليون ريال، مقابل 4.46 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى:
• انخفاض إجمالي الربح بنسبة (12%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة ارتفاع تكلفة المواد ومستلزمات التشغيل، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة مساهمة المشاريع ذات الهوامش المنخفضة في هيكل الإيرادات.
• زيادة مصاريف الزكاة بنسبة (165%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة ارتفاع الوعاء الزكوي من خلال زيادة رأس المال في الطرح العام الأولي.
وجاء ذلك بالرغم من:
• انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة (24%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة انخفاض الخسائر الائتمانية المتوقعة.
• انخفاض تكاليف التمويل بنسبة (85%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
