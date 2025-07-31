عبدالعزيز الزوم رئيسا لمجلس إدارة «أسيج».. وياسر آل جارالله نائبا

الارشيف / الاقتصاد

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 06:31 مساءً كتب شريف احمد - قرر مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" تعيين د. عبدالعزيز الزوم رئيسا لمجلس اإدارة، وياسر آل جارالله نائبا.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، أقر مجلس الإدارة تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة للدورة الجديدة.
وجاء تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة ياسر آل جارالله، وعضوية كل من: فائز بن محفوظ، ود. عبدالعزيز الزوم، وعلي الجعفري.
وتضمن تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت: د. عبدالله البراهيم رئيسا، وعضوية كل من: د. عبدالعزيز الزوم، وعبدالعزيز العمري.
وشمل تشكيل لجنة الاستثمار: فائز بن محفوظ رئيسا، وعضوية كل من: ياسر آل جارالله، وعبدالرحمن العمودي، وعلي الجعفري.
وجاء تشكيل لجنة إدارة المخاطر برئاسة: حمد المشاري، وعضوية كل من: د. عبدالله البراهيم، م. عبداللطيف المنديل.
