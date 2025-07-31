عبدالعزيز الزوم رئيسا لمجلس إدارة «أسيج».. وياسر آل جارالله نائبا

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 06:31 مساءً كتب شريف احمد - قرر مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" تعيين د. عبدالعزيز الزوم رئيسا لمجلس اإدارة، وياسر آل جارالله نائبا.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، أقر مجلس الإدارة تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة للدورة الجديدة.
وجاء تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة ياسر آل جارالله، وعضوية كل من: فائز بن محفوظ، ود. عبدالعزيز الزوم، وعلي الجعفري.
وتضمن تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت: د. عبدالله البراهيم رئيسا، وعضوية كل من: د. عبدالعزيز الزوم، وعبدالعزيز العمري.
وشمل تشكيل لجنة الاستثمار: فائز بن محفوظ رئيسا، وعضوية كل من: ياسر آل جارالله، وعبدالرحمن العمودي، وعلي الجعفري.
وجاء تشكيل لجنة إدارة المخاطر برئاسة: حمد المشاري، وعضوية كل من: د. عبدالله البراهيم، م. عبداللطيف المنديل.
