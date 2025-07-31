تراجع أرباح «أكوا باور» 23.5% إلى 482 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 06:30 مساءً كتب شريف احمد - تراجع صافي أرباح شركة "أكوا باور" عن ربع الثاني من العام الجاري بنسبة 23.5% إلى 482 مليون ريال، مقارنة بـ 631 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.
وكشفت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الخميس، عن انخفاض صافي الربح خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 2% تقريبًا إلى 909 مليون ريال، مقابل 927 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق 2024.
وعزت الشركة ارتفاع صافي أرباح الثاني من 2025 إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية، والارتفاع في نتائج الشركات المستثمَر فيها بطريقة حقوق الملكية، وانخفاض المصروفات التمويلية، فيما قابل هذه الزيادة جزئيًا ارتفاع مصروفات الانخفاض في القيمة، وارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.
في المقابل، انخفض صافي الربح العائد لمساهمي لفترة الستة أشهر الأولى المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2025 بالمقارنة مع فترة الستة أشهر الأولى من عام 2024 ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى: تسجيل أرباح التخارج من الأصول خلال الربع المماثل في العام الماضي، وانخفاض الإيردات الاخرى، وارتفاع مصروفات الانخفاض في القيمة، وارتفاع المصروفات التمويلية.
وأضافت الشركة أن هذه الزيادة قابلتها بنود خفضت الربح بشكل أكبر وهي ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى، وارتفاع في نتائج الشركات المستثمر فيها وارتفاع صافي الزكاة وضريبة الدخل.
