ارتفاع أرباح «أسمنت الشرقية» 14.5% إلى 63 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 06:30 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة أسمنت الشرقية خلال الربع الثاني من 2025 بنسبة 14.5% إلى 63 مليون ريال، مقارنة بـ 55 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
وكشفت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الخميس، عن تراجع صافي الربح عن النصف الأول من 2025 بنسبة 6% إلى 125 مليون ريال مقارنة بـ 139 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق 2024.
ويعود ارتفاع أرباح "أسمنت الشرقية" خلال الربع الثاني، بحسب البيان، إلى رتفاع كمية وقيمة مبيعات الاسمنت والخرسانة مسبقة الصنع، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وأرباح من الحصة وانخفاض بند الانخفاض في قيمة الاستثمار فس شركة زميلة، إضافة إل انخفاض الخسائر من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
أما عن انخفاض الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري، قالت الشركة إنه يعود إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق، وانخفاض توزيعات أرباح وإيرادات
مرابحات، وانخفاض الإيرادات والمصروفات الأخرى، إضافة إلى خسائر استبعادات ممتلكات وآلات ومعدات، ومصروف الزكاة.
وأوضحت أن عدد الأسهم المتحقة للربح يبلغ 86 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.6 ريال، بنسبة توزيع 6% من القيمة الاسمية.
ويبدأ تاريخ الأحقية لتوزيع الأرباح 24 أغسطس المقبل، في حين يبدأ التوزيع في 11 سبتمبر المقبل.
وكشفت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الخميس، عن تراجع صافي الربح عن النصف الأول من 2025 بنسبة 6% إلى 125 مليون ريال مقارنة بـ 139 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق 2024.
ويعود ارتفاع أرباح "أسمنت الشرقية" خلال الربع الثاني، بحسب البيان، إلى رتفاع كمية وقيمة مبيعات الاسمنت والخرسانة مسبقة الصنع، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وأرباح من الحصة وانخفاض بند الانخفاض في قيمة الاستثمار فس شركة زميلة، إضافة إل انخفاض الخسائر من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
أما عن انخفاض الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري، قالت الشركة إنه يعود إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق، وانخفاض توزيعات أرباح وإيرادات
مرابحات، وانخفاض الإيرادات والمصروفات الأخرى، إضافة إلى خسائر استبعادات ممتلكات وآلات ومعدات، ومصروف الزكاة.
توزيع أرباح عن النصف الأولوفي سياق متصل أعلنت الشركة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2025 بمبلغ 51.6 مليون ريال.
وأوضحت أن عدد الأسهم المتحقة للربح يبلغ 86 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.6 ريال، بنسبة توزيع 6% من القيمة الاسمية.
ويبدأ تاريخ الأحقية لتوزيع الأرباح 24 أغسطس المقبل، في حين يبدأ التوزيع في 11 سبتمبر المقبل.