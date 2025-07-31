ارتفاع أرباح «علم» 21% إلى 590 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 06:30 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة علم في الربع الثاني من 2025 بنسبة 21% إلى 590 مليون ريال، مقابل 487 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك نتيجة لما يلي:
- ارتفاع الإيرادات بنسبة 27.05% (478 مليون ريال)، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 29.97% (220 مليون ريال).
- ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 63.33% (171 مليون ريال)، نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 102 مليون ريال، وارتفاع مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 43 مليون ريال، وارتفاع مصروف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 15 مليون ريال، والارتفاع في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 10 ملايين ريال، ومصاريف البحث والتطوير بمبلغ 2 مليون ريال، وقابل ذلك انخفاض في مصروف الانخفاض في قيمة موجودات غير متداولة بمبلغ 1 مليون ريال.
فيما يتعلق بالبنود الأخرى التي أثرت على صافي الربح فقد ارتفعت المصاريف التمويلية بمبلغ 21 مليون ريال، وانخفضت المكاسب من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 14 مليون ريال، وارتفعت الخسائر في الحصة من نتائج شركات زميلة بمبلغ 1 مليون ريال، وانخفضت عوائد ودائع المرابحة بمبلغ 1 مليون ريال.
بالإضافة إلى ذلك انخفض مصروف الزكاة بمبلغ 91 مليون ريال نتيجة لعكس مخصصات مكونة سابقًا بمبلغ 69 مليون ريال، وذلك بعد انتهاء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من الفحص على الإقرارات الزكوية.
وحققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة يبلغ 590 مليون ريال في الربع الثاني من 2025م، بارتفاع نسبته 19.19% (95 مليون ريال) بالمقارنة مع الربع السابق. وذلك نتيجة لما يلي:
- ارتفاع مجمل الربح بنسبة 23.42% (181 مليون ريال)، وارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 8.92% (42 مليون ريال).
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 46.03% (139 مليون ريال)، نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 87 مليون ريال، والارتفاع في مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 33 مليون ريال، والارتفاع في مصروف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 24 مليون ريال، قابل ذلك انخفاض في مصروف الانخفاض في قيمة موجودات غير متداولة بمبلغ 2 مليون ريال، والانخفاض في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 3 مليون ريال.
فيما يتعلق بالبنود الأخرى التي أثرت على صافي الربح، فقد ارتفعت المصاريف التمويلية بمبلغ 22 مليون ريال، وانخفضت عوائد ودائع مرابحة بمبلغ 15 مليون ريال، وانخفضت المكاسب من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 2 مليون ريال، قابل ذلك ارتفاع في الإيرادات الأخرى بمبلغ 7 مليون ريال.
بالإضافة إلى ذلك انخفض مصروف الزكاة بمبلغ 85 مليون ريال نتيجة لعكس مخصصات مكونة سابقًا بمبلغ 69 مليون ريال، وذلك بعد انتهاء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من الفحص على الإقرارات الزكوية.
- حققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة يبلغ 1,085 مليون ريال في النصف الأول بارتفاع نسبته 30.57% (254 مليون ريال) بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. وذلك نتيجة لما يلي:
- ارتفاع الإيرادات بنسبة 21.02% (716 مليون ريال)، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 27.27% (370 مليون ريال).
- ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 32.74% (183 مليون ريال)، نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 128 مليون ريال، والارتفاع في مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 23 مليون ريال، والارتفاع في مصروف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 13 مليون ريال، والارتفاع في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 9 مليون ريال، والارتفاع في مصاريف البحث والتطوير بمبلغ 9 ملايين ريال، والارتفاع في مصروف الانخفاض في قيمة موجودات غير متداولة بمبلغ 1 مليون ريال.
فيما يتعلق بالبنود الأخرى التي أثرت على صافي الربح فقد ارتفعت المصاريف التمويلية بمبلغ 23 مليون، وارتفعت الخسائر في الحصة من نتائج شركات زميلة بمبلغ 2 مليون ريال، وانخفضت المكاسب من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 8 مليون ريال، قابل ذلك ارتفاع في الايرادات الأخرى بمبلغ 9 ملايين ريال.
بالإضافة إلى ذلك انخفض مصروف الزكاة بمبلغ 92 مليون ريال نتيجة لعكس مخصصات مكونة سابقًا بمبلغ 69 مليون ريال وذلك بعد انتهاء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من الفحص على الإقرارات الزكوية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ350.37 مليون ريال.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع: 4.5 ريال لكل سهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 45%.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-11 الموافق 2025-08-05، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-02-25 الموافق 2025-08-19.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك نتيجة لما يلي:
- ارتفاع الإيرادات بنسبة 27.05% (478 مليون ريال)، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 29.97% (220 مليون ريال).
- ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 63.33% (171 مليون ريال)، نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 102 مليون ريال، وارتفاع مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 43 مليون ريال، وارتفاع مصروف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 15 مليون ريال، والارتفاع في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 10 ملايين ريال، ومصاريف البحث والتطوير بمبلغ 2 مليون ريال، وقابل ذلك انخفاض في مصروف الانخفاض في قيمة موجودات غير متداولة بمبلغ 1 مليون ريال.
فيما يتعلق بالبنود الأخرى التي أثرت على صافي الربح فقد ارتفعت المصاريف التمويلية بمبلغ 21 مليون ريال، وانخفضت المكاسب من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 14 مليون ريال، وارتفعت الخسائر في الحصة من نتائج شركات زميلة بمبلغ 1 مليون ريال، وانخفضت عوائد ودائع المرابحة بمبلغ 1 مليون ريال.
بالإضافة إلى ذلك انخفض مصروف الزكاة بمبلغ 91 مليون ريال نتيجة لعكس مخصصات مكونة سابقًا بمبلغ 69 مليون ريال، وذلك بعد انتهاء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من الفحص على الإقرارات الزكوية.
وحققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة يبلغ 590 مليون ريال في الربع الثاني من 2025م، بارتفاع نسبته 19.19% (95 مليون ريال) بالمقارنة مع الربع السابق. وذلك نتيجة لما يلي:
- ارتفاع مجمل الربح بنسبة 23.42% (181 مليون ريال)، وارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 8.92% (42 مليون ريال).
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 46.03% (139 مليون ريال)، نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 87 مليون ريال، والارتفاع في مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 33 مليون ريال، والارتفاع في مصروف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 24 مليون ريال، قابل ذلك انخفاض في مصروف الانخفاض في قيمة موجودات غير متداولة بمبلغ 2 مليون ريال، والانخفاض في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 3 مليون ريال.
فيما يتعلق بالبنود الأخرى التي أثرت على صافي الربح، فقد ارتفعت المصاريف التمويلية بمبلغ 22 مليون ريال، وانخفضت عوائد ودائع مرابحة بمبلغ 15 مليون ريال، وانخفضت المكاسب من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 2 مليون ريال، قابل ذلك ارتفاع في الإيرادات الأخرى بمبلغ 7 مليون ريال.
بالإضافة إلى ذلك انخفض مصروف الزكاة بمبلغ 85 مليون ريال نتيجة لعكس مخصصات مكونة سابقًا بمبلغ 69 مليون ريال، وذلك بعد انتهاء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من الفحص على الإقرارات الزكوية.
- حققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة يبلغ 1,085 مليون ريال في النصف الأول بارتفاع نسبته 30.57% (254 مليون ريال) بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. وذلك نتيجة لما يلي:
- ارتفاع الإيرادات بنسبة 21.02% (716 مليون ريال)، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 27.27% (370 مليون ريال).
- ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 32.74% (183 مليون ريال)، نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 128 مليون ريال، والارتفاع في مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 23 مليون ريال، والارتفاع في مصروف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 13 مليون ريال، والارتفاع في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 9 مليون ريال، والارتفاع في مصاريف البحث والتطوير بمبلغ 9 ملايين ريال، والارتفاع في مصروف الانخفاض في قيمة موجودات غير متداولة بمبلغ 1 مليون ريال.
فيما يتعلق بالبنود الأخرى التي أثرت على صافي الربح فقد ارتفعت المصاريف التمويلية بمبلغ 23 مليون، وارتفعت الخسائر في الحصة من نتائج شركات زميلة بمبلغ 2 مليون ريال، وانخفضت المكاسب من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 8 مليون ريال، قابل ذلك ارتفاع في الايرادات الأخرى بمبلغ 9 ملايين ريال.
بالإضافة إلى ذلك انخفض مصروف الزكاة بمبلغ 92 مليون ريال نتيجة لعكس مخصصات مكونة سابقًا بمبلغ 69 مليون ريال وذلك بعد انتهاء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من الفحص على الإقرارات الزكوية.
توزيع أرباحقرر مجلس إدارة شركة عِلم، اليوم، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ350.37 مليون ريال.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع: 4.5 ريال لكل سهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 45%.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-11 الموافق 2025-08-05، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-02-25 الموافق 2025-08-19.