«الواحة» تتحول للربحية في الربع الثاني من عام 2025

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 06:30 مساءً كتب شريف احمد - تحولت شركة زهرة الواحة للتجارة للربحية في الربع الثاني من 2025 بـ399.9 ألف ريال، مقابل خسائر بـ1.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع فى صافى ربح الشركة للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:
- انخفاض تكلفة البضاعة المباعة بنسبة 10.48% بينما انخفضت قيمة المبيعات بنسبة 9.5% بفارق 0.98%.
- انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 8.6%.
- انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 23.17%.
- انخفاض الزكاة بنسبة 79.33%.
ويعود سبب الارتفاع فى صافى ربح الشركة للربع الحالى مقارنة بالربع السابق إلى:
- ارتفاع المبيعات بنسبة 4.47%.
- انخفاض تكلفة البضاعة المباعة بنسبة 3.13%.
- انخفاض المصروفات الادارية والعمومية بنسبة 1.04%.
ويعود سبب الانخفاض فى صافى ربح الشركة خلال النصف الأول، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى:
- انخفاض المبيعات بنسبة 8.84% بينما انخفضت تكلفة المبيعات بنسبة 5.57% بفارق 3.27%.
- ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 16.84% بسبب ارتفاع مصاريف النقل بنسبة 20.17% عن مصاريف نقل الفترة المماثلة من العام السابق متأثرة بارتفاع أسعار الوقود.
- انخفاض صافى التغير فى الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بنسبة 115.4%.
