الارشيف / الاقتصاد

«الواحة» تتحول للربحية في الربع الثاني من عام 2025

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

«الواحة» تتحول للربحية في الربع الثاني من عام 2025

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 06:30 مساءً كتب شريف احمد - تحولت شركة زهرة الواحة للتجارة للربحية في الربع الثاني من 2025 بـ399.9 ألف ريال، مقابل خسائر بـ1.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب الارتفاع فى صافى ربح الشركة للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:
- انخفاض تكلفة البضاعة المباعة بنسبة 10.48% بينما انخفضت قيمة المبيعات بنسبة 9.5% بفارق 0.98%.
- انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 8.6%.
- انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 23.17%.
- انخفاض الزكاة بنسبة 79.33%.
ويعود سبب الارتفاع فى صافى ربح الشركة للربع الحالى مقارنة بالربع السابق إلى:
- ارتفاع المبيعات بنسبة 4.47%.
- انخفاض تكلفة البضاعة المباعة بنسبة 3.13%.
- انخفاض المصروفات الادارية والعمومية بنسبة 1.04%.
ويعود سبب الانخفاض فى صافى ربح الشركة خلال النصف الأول، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى:
- انخفاض المبيعات بنسبة 8.84% بينما انخفضت تكلفة المبيعات بنسبة 5.57% بفارق 3.27%.
- ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 16.84% بسبب ارتفاع مصاريف النقل بنسبة 20.17% عن مصاريف نقل الفترة المماثلة من العام السابق متأثرة بارتفاع أسعار الوقود.
- انخفاض صافى التغير فى الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بنسبة 115.4%.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

Advertisements

قد تقرأ أيضا