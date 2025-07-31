«المراعي» تستحوذ على «المشروبات النقية» بـ1.04 مليار ريال

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 06:30 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة المراعي، اليوم، استكمال الاستحواذ على شركة المشروبات النقية للصناعة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن هذا الاستحواذ الاستراتيجي يأتي تأكيداً لالتزام المراعي بتوسيع مجموعة منتجاتها وتعزيز مكانتها في قطاع المشروبات، بما يحقق قيمة مضافة لمساهميها ويدعم خطط النمو المستقبلية للشركة.
وبلغت قيمة الاستحواذ 1.040 مليار ريال.
