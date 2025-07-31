شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة شنيدر إلكتريك بقيمة 437 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة شنيدر إلكتريك للهندسة والخدمات، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 25.5 ألف سهم بقيمة 437.8 مليون جنيه، وصفقة على شركة سى أف سى للأسمدة بحجم تداول 550 ألف سهم بقيمة 275 مليون جنيه، وصفقة على شركة تاروت للسياحة-جرانة بحجم تداول 160.6 ألف سهم بقيمة 16.1 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.7 مليون سهم بقيمة 751.2 مليون جنيه عبر تنفيذ 61 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقى 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.399 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98.7 ألف عملية لعدد 217 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.86% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.14%، والعرب على 5%، واستحوذت المؤسسات على 20.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.26%.



ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 47.7 مليون جنيه، 38.7 مليون جنيه، 66.4 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 31.6 مليون جنيه، 12.8 مليون جنيه، 108.5 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 34198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 42021 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 15359 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 10225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 13807 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3496 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 15280 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2094 نقطة.