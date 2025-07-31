شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 31-7-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءة تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات بشكل عام وفى مقدمتها سعر الدولار اليوم الخميس 31-7-2025 امام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات بالبنك المركزي المصري الى 48.61 جنيه للشراء و 48.74 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الخميس ،بالبنك الأهلى الى 48.62 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع ، وفى بنك مصر 48.64 جنيه للشراء و 48.74 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.62 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.62 جنيه للشراء.

48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.62 جنيه للشراء.

48.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.62 جنيه للشراء.

48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.62 جنيه للشراء.

48.72 جنيه للبيع.